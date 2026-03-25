Mundial 2026 Santi Gimenez hace sorpresiva confesión respecto a cómo decidió operarse El jugador del AC Milan y la Selección Mexicana se sincera sobre qué fue lo que detonó su lesión.

Video Exclusiva: Santi Gimenez hablá de cómo lo fue afectando su lesión en el tobillo

Santi Gimenez, delantero del AC Milan y la Selección Mexicana, se sinceró respecto a los motivos que lo orillaron a operarse del tobillo derecho de cara a la disputa de la Copa Mundial de la FIFA 26.

En entrevista exclusiva con TUDN, el 'Bebote' resaltó que intentó ignorar los primeros síntomas de que algo iba mal en su tobillo y, de hecho, relató que los dolores aparecieron antes de la Copa Oro 2025.

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Pese a eso, se medicó y decidió jugar hasta donde pudiera, hasta que finalmente, acabó por reconocer que era imposible seguir compitiendo con esa lesión, por lo que tomó la decisión de operarse.

"La molestia la venía arrastrando desde antes de Copa Oro, uno como jugador dice que no pasa nada, hay qué seguir, pero después de cada partido, el dolor empezó a incrementar e incrementar, hasta que llegó un punto que el dolor era mucho, estaba en el Milan de titular, mis expectativas eran altísimas, ahí es donde empiezas a dudar si paro o sigo.

"Decidí seguir, me mediqué para jugar, hasta que llegó un punto en el que ya no podía seguir, ni correr, me dolía bastante, ese partido contra Atalanta tomé doble de medicación, ahí decidí parar y con los estudios, o radiografías, la decisión era operarme, tienes el Mundial en verano, mides todas las probabilidades que hay, la decisión que tomé fue operarme, con mi familia, y ha sido la mejor opción", agregó.

Santi Gimenez confió en que la cascada de jugadores lesionados actualmente en la Selección Mexicana permita que el Tri tenga más fuerza mental de cara a la disputa del Mundial 2026.