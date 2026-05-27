Mundial 2026 Santi Gimenez podría dejar el Milan para emigrar al Tottenham de la Premier League El delantero mexicano no descarta un cambio importante en su carrera después de la Copa Mundial de la FIFA 26.

Video Santi Gimenez está en la órbita del Tottenham para emigrar a la Premier League

Santi Gimenez, delantero del Milan y de la Selección Mexicana, podría dejar el conjunto 'Rossoneri' y emprender la mudanza hacia la Premier League de Inglaterra, todo posterior a la Copa Mundial de la FIFA 26.

David Faitelson reveló información del 'Tito' Villa, ambos analistas de TUDN, en donde se afirma que el 'Bebote' buscaría salir del conjunto de la Serie A de Italia.

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El atacante estaría en la órbita del máximo circuito del futbol británico, específicamente del Tottenham, lo que significaría un cambio importante en la carrera del delantero mexicano.

La Premier League representaría la tercera competición europea en la carrera de Santi Gimenez, quien ya jugó en la Eredivisie de Países Bajos (Feyenoord) y actualmente en la Serie A de Italia (con el Milan).

Santi Gimenez no ha tenido un año del todo cordial con la escuadra lombarda, sobre todo en la cuestión física, ya que el 'Bebote' tuvo que pasar por el quirófano y se perdió gran parte de la temporada recién finalizada.