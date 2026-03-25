Mundial 2026 ¿Roberto Alvarado se confiesa therian? Ojo, no sería un 'Piojo' El jugador de la Selección Mexicana y de Chivas sorprende con esta respuesta de cara al partido ante Portugal.

Video Preguntas rápidas con el 'Piojo' Alvarado: ¿es un therian?

Roberto Alvarado, jugador de Chivas y la Selección Mexicana, sorprendió al señalar que su apodo sería 'Therian' en caso de no ser conocido como el 'Piojo'.

En preguntas rápidas para TUDN, el extremo bromeó y, en un tono jocoso, señaló que sería un 'Therian', para desatar las risas entre los presentes en un momento que se dio en la concentración de la Selección Mexicana de cara a su partido ante Portugal.

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Incluso, Roberto Alvarado fue más allá y señaló que, en caso de ser un therian, sería una 'Chiva', desde luego, alusivo al club al cual milita actualmente en la Liga MX, el Guadalajara.

Entre otras respuestas a las preguntas rápidas planteadas en TUDN está en que su 'cábala' es rezar, que el gol que más gritó fue el que anotó 'Chucky' Lozano a Alemania en el Mundial Rusia 2018, que tiene una playera intercambiada con el argentino Ángel Di María y que su ídolo de niño era Claudio 'Piojo' López, además de que gusta de las novelas.

El 'Piojo' Alvarado forma parte de la convocatoria de la Selección Mexicana para encarar la Fecha FIFA de este marzo con amistosos ante Portugal en la reinauguración del Estadio Banorte y también ante Bélgica, en este caso, en el Soldier Field de Chicago, Estados Unidos.

Estos duelos son prácticamente la última chance que tiene tanto Alvarado como el resto del plantel del Tri para meter dudas en el director técnico Javier Aguirre respecto a quién debería estar en la última convocatoria de México para encarar la Copa Mundial de la FIFA 26.