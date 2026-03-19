Mundial 2026 Raúl Jiménez, el mexicano que no ha sido derrotado por Cristiano Ronaldo CR7 busca terminar con esa hegemonía en la cancha del estadio Banorte.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Cristiano Ronaldo nunca ha derrotado a Raúl Jiménez

Aún se mantiene en suspenso la presencia de Cristiano Ronaldo en el partido antre México y Portugal en la reinaguración del estadio Banorte, pero el portugués no quisiera perderse este duelo ya que tiene una cuenta pendiente con un futbolista mexicano.

Ese futbolista tricolor es Raúl Jiménez al quien CR7 nunca ha podido derrotar en la cancha.

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Y es que a lo largo de la trayectoria de ambos futbolistas solo se han visto las caras en cinco ocasiones con un saldo a favor de Raúl Jiménez con tres victorias y dos empates sobre el portugués.

La primera ocasión que se enfrentaron fue en la Supercopa de España del 2014, en aquella ocasión Jiménez jugaba con el Atlético de Madrid quien ganó por 1-0 sobre Real Madrid donde militiba Cristiano.

En ese partido ambos futbolistas igresaron desde el banquillo y los Colchoneros fueron campeones.

El segundo compromiso donde ambos estuvieron en la cancha para enfrentarse se dio en un partido de la Liga en el 2014 donde el Atlético de Madrid, con Jiménez en el campo, derrotó 2-1 al conjunto Blanco con CR7 como titular.

La tercera ocasión fue en la Copa del Rey, obviamente con Raúl Jiménez en la cancha, donde el Atleti termina eliminando al Real Madrid en octavos de final.

Tuvieron que pasar dos años para que volvieran a enfrentarse en un campo de juego, fue en la Copa Confederaciones del 2017 en el empate 2-2 entre México y Portugal en la fase de grupos.

Y la última ocasión que se vieron las caras fue en el 2023 cuando Raúl Jiménez todavía vestía la playera del Wolverhampton y Cristiano Ronaldo juagaba para Manchester United.

En aquel partido los Wolves se impusieron por 2-0 sobre los Red Devils.

LA OCASIÓN QUE CRISTIANO RONALDO PUDO VENCER A RAÚL JIMÉNEZ

En la Copa Confederaciones del 2017 tras el enfrentamiento en fase de grupos, la selección mexicana se encontró con Portugal en el partido por el tercer lugar donde se impuso la selección lusa.