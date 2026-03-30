Mundial 2026 Raúl Jiménez registra importante sequía ante selecciones importantes El delantero mexicano sufre cuando enfrenta a selecciones importantes

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video La sequía goleadora de Raúl Jiménez ante estas selecciones

El delantero mexicano Raúl Jiménez está a punto de alcanzar a Jared Borgetti entre los goleadores históricos de la Selección Mexicana; sin embargo, su olfato goleador ha quedado a deber en cuanto a selecciones importantes se refiere, pues apenas ha anotado un par de goles.

Ante Portugal en el Estadio Banorte no pudo hacerse presente en el marcador tras 60 minutos disputados, pero antes cuenta también con un historial de enfrentamientos ante selecciones top a las que no les ha podido anotar.

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¿Cuáles son las selecciones top a las que ha enfrentado Raúl Jiménez?

Desde su debut con México, Raúl Jiménez ha tenido la oportunidad de enfrentar a selecciones top, como excampeones del mundo o combinados que ocupan puestos altos en el ranking FIFA, pero generalmente le ha costado marcar.

Ya sea en Copa Confederaciones, Copa del Mundo o partidos amistosos, Raúl ha jugado contra Italia, Brasil, Argentina, Portugal, Alemania, Uruguay, Países Bajos y Bélgica. De ellos solo ha podido perforar las redes de uruguayos y neerlandeses.

Potencias a las que no ha anotado Jiménez:

Italia | Copa Confederaciones

Brasil | Copa Confederaciones, Copa del Mundo y amistoso

Argentina | Copa del Mundo y Amistosos

Portugal | Copa Confederaciones y amistoso

Alemania | Copa Confederaciones y Copa del Mundo

Bélgica | Amistoso

Potencias a las que sí ha anotado Jiménez:

Uruguay | 1 gol | Partido amistoso

Países Bajos | 1 gol | Partido amistoso

Raúl Jiménez volverá a enfrentar a Bélgica

Este martes, Raúl Jiménez será uno de los jugadores disponibles para el Vasco Aguirre en el partido amistoso ante Bélgica, selección a la que ya enfrentó en una ocasión.