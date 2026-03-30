Raúl Jiménez registra importante sequía ante selecciones importantes
El delantero mexicano sufre cuando enfrenta a selecciones importantes
El delantero mexicano Raúl Jiménez está a punto de alcanzar a Jared Borgetti entre los goleadores históricos de la Selección Mexicana; sin embargo, su olfato goleador ha quedado a deber en cuanto a selecciones importantes se refiere, pues apenas ha anotado un par de goles.
Ante Portugal en el Estadio Banorte no pudo hacerse presente en el marcador tras 60 minutos disputados, pero antes cuenta también con un historial de enfrentamientos ante selecciones top a las que no les ha podido anotar.
¿Cuáles son las selecciones top a las que ha enfrentado Raúl Jiménez?
Desde su debut con México, Raúl Jiménez ha tenido la oportunidad de enfrentar a selecciones top, como excampeones del mundo o combinados que ocupan puestos altos en el ranking FIFA, pero generalmente le ha costado marcar.
Ya sea en Copa Confederaciones, Copa del Mundo o partidos amistosos, Raúl ha jugado contra Italia, Brasil, Argentina, Portugal, Alemania, Uruguay, Países Bajos y Bélgica. De ellos solo ha podido perforar las redes de uruguayos y neerlandeses.
Potencias a las que no ha anotado Jiménez:
- Italia | Copa Confederaciones
- Brasil | Copa Confederaciones, Copa del Mundo y amistoso
- Argentina | Copa del Mundo y Amistosos
- Portugal | Copa Confederaciones y amistoso
- Alemania | Copa Confederaciones y Copa del Mundo
- Bélgica | Amistoso
Potencias a las que sí ha anotado Jiménez:
- Uruguay | 1 gol | Partido amistoso
- Países Bajos | 1 gol | Partido amistoso
Raúl Jiménez volverá a enfrentar a Bélgica
Este martes, Raúl Jiménez será uno de los jugadores disponibles para el Vasco Aguirre en el partido amistoso ante Bélgica, selección a la que ya enfrentó en una ocasión.
Fue en el amistoso disputado en 2017 que terminó con empate a tres goles. Los tantos fueron obra de Hirving Lozano y Andrés Guardado por México y Romelu Lukaku y Eden Hazard por Bélgica. En ese partido Jiménez ingresó de cambio al minuto 51.