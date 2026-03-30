    Mundial 2026

    Raúl Jiménez registra importante sequía ante selecciones importantes

    El delantero mexicano sufre cuando enfrenta a selecciones importantes

    Por:
    Emmanuel Mondragón
    add
    Síguenos en Google
    Video La sequía goleadora de Raúl Jiménez ante estas selecciones

    El delantero mexicano Raúl Jiménez está a punto de alcanzar a Jared Borgetti entre los goleadores históricos de la Selección Mexicana; sin embargo, su olfato goleador ha quedado a deber en cuanto a selecciones importantes se refiere, pues apenas ha anotado un par de goles.

    Ante Portugal en el Estadio Banorte no pudo hacerse presente en el marcador tras 60 minutos disputados, pero antes cuenta también con un historial de enfrentamientos ante selecciones top a las que no les ha podido anotar.

    PUBLICIDAD

    ¿Cuáles son las selecciones top a las que ha enfrentado Raúl Jiménez?

    Desde su debut con México, Raúl Jiménez ha tenido la oportunidad de enfrentar a selecciones top, como excampeones del mundo o combinados que ocupan puestos altos en el ranking FIFA, pero generalmente le ha costado marcar.

    Ya sea en Copa Confederaciones, Copa del Mundo o partidos amistosos, Raúl ha jugado contra Italia, Brasil, Argentina, Portugal, Alemania, Uruguay, Países Bajos y Bélgica. De ellos solo ha podido perforar las redes de uruguayos y neerlandeses.

    Potencias a las que no ha anotado Jiménez:

    • Italia | Copa Confederaciones
    • Brasil | Copa Confederaciones, Copa del Mundo y amistoso
    • Argentina | Copa del Mundo y Amistosos
    • Portugal | Copa Confederaciones y amistoso
    • Alemania | Copa Confederaciones y Copa del Mundo
    • Bélgica | Amistoso

    Potencias a las que sí ha anotado Jiménez:

    • Uruguay | 1 gol | Partido amistoso
    • Países Bajos | 1 gol | Partido amistoso

    Raúl Jiménez volverá a enfrentar a Bélgica

    Este martes, Raúl Jiménez será uno de los jugadores disponibles para el Vasco Aguirre en el partido amistoso ante Bélgica, selección a la que ya enfrentó en una ocasión.

    Fue en el amistoso disputado en 2017 que terminó con empate a tres goles. Los tantos fueron obra de Hirving Lozano y Andrés Guardado por México y Romelu Lukaku y Eden Hazard por Bélgica. En ese partido Jiménez ingresó de cambio al minuto 51.

    Relacionados:
    Mundial 2026México 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    Par de ideotas
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX