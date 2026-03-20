¿Qué está pasando? Raúl Jiménez lanza enigmático mensaje
El delantero del Tri sorprendió a los aficionados mexicanos con un posteo en redes.
Después de recibir su convocatoria para el encuentro frente a Portugal, Raúl Jiménez publicó un enigmático mensaje en sus redes sociales que está causando revuelo entre los aficionados mexicanos.
A través de sus redes sociales el atacante del Fulham mencionó que el próximo 24 de marzo dará una gran noticia con algo referente a Japón
“ Konnichiwa... Les tengo una noticia que me emociona mucho... Sabía que algún día compartiríamos el camino”, escribió Raúl Jiménez acompañado de una bandera de Japón.
Tras esta publicación la afición comenzó a especular sobre si el futuro del atacante estará en el futbol Japón para la siguiente temporada o si será algo relacionado a la publicidad.
Al momento Raúl Jiménez se encuentra enfocado en su siguiente compromiso con el Fulham antes de viajar para los duelos de la Selección Mexican a frente a Portugal y Bélgica del próximo 28 y 31 de marzo en México y Estados Unidos respectivamente.