Mundial 2026 El plan que podría seguir Marcel Ruiz para llegar al Mundial 2026 Un experto dio a conocer los paso que tendría que hacer el futbolista para tratar de cumplir su sueño.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video El plan B que tiene Marcel Ruiz de cara al Mundial 2026

La esperanza de Marcel Ruiz de jugar el Mundial 2026 s igue viva luego de que se revelará que el jugador del Toluca solo tiene una ruptura parcial del ligamento.

En entrevista con Nicolas Zaruir, médico y experto en ortopedia, el jugador del Toluca podría jugar si tiene ruptura parcial ya que podría sustituir ese ligamento dañado con otra parte del cuerpo como lo hizo Biyik, ex jugador del América.

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“S i tiene una ruptura parcial tu lo puedes fortalecer y puede volver a jugar. No se si te acuerdes de Biyik, él no tenía ligamento cruzado, pero tenía unos cuádriceps muy fuertes y con eso lo sustituía”

“(Con Marcel) hay que hacerle pruebas para ver si la rodilla le responde bien y si lo hace a lo mejor fue una ruptura parcial o la resonancia tuvo un error”

“Esta perfecto que ahorita esté trabajando en la fuerza, pero si la rodilla está estable como ellos dicen y no tiene lesión, ya lo pondría a hacer todo y probarlo de una vez para no perder tiempo. Le repetiría la resonancia magnética, pero si me vuelve a dar el ligamento a lo mejor la rodilla está estable porque puede estar muy fuerte él, lo que te decía de Biyik” comentó el médico.