Mundial 2026 El Estadio Ciudad de México tiene el aval de FIFA de su césped para el Mundial 2026 El máximo organismo rector del futbol mundial dio luz verde a la cancha de la catedral del balompié mexicano para la Copa del Mundo.

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Después de largas jornadas de trabajo, el Coloso de Santa Úrsula se encuentra a punto para el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica. El campo recibió la autorización de parte de la FIFA.

El organismo rector dio el visto bueno para jugar en el césped de la catedral del futbol mexicano. Las obras incluyeron mejoras en infraestructura, tecnología, accesos, zonas de hospitalidad y experiencia para los aficionados, la cual será de lo mejor en el país.

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Con ambiente de Copa del Mundo con los logos de la FIFA dentro y fuera del estadio, todo esta listo para que el también conocido Estadio Azteca, hoy Estadio Ciudad de México, albergue cinco partidos del Mundial 2026.

La capital de México albergará partidos del Grupo A, donde se encuentra la Selección Mexicana; el Grupo K, un partido de los Dieciseisavos de Final y uno de los Octavos de Final.

Estos son los partidos que se jugarán en el Estadio Ciudad de México para el Mundial 2026: