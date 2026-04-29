México 2026 Jugadores sparrings de México en Qatar 2022 no llegaron al Mundial 2026 De los 15 jugadores sparrings solo tres llegaron a ser considerados rumbo al nuevo ciclo; algunos se quedaron sin equipo.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video ¡Increíble! Esto pasó con los sparrings de México del Mundial 2022

La lista de convocados de la Liga MX tuvo como adicionales a ocho futbolistas, los cuales concentrarán con el grupo rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Según informó la Federación Mexicana de Futbol (FMF) se trata de jugadores con seguimiento para el siguiente ciclo mundialista.

También servirán para fortalecer al equipo en los siguientes partidos que tendrán de preparación. Esta decisión no es nueva y ya fue usada, por ejemplo, en el ciclo anterior rumbo a Qatar 2022. En aquel entonces Gerardo Martino llamó a 15 jugadores jóvenes, cuyo presente hace pensar que dicha proyección suele ser equivocada.

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¿QUÉ PASÓ CON LOS JUGADORES SPARRINGS DE QATAR 2022?

De los 15 jugadores sparrings solo tres llegaron a ser considerados rumbo al Mundial 2026: Víctor Guzmán, Jorge Ruvalcaba y Fidel Ambriz. Aunque ninguno de los tres entró en la lista final, al menos se mantienen en la alta competencia profesional, un destino que tras cuatro años no logran compartir los otros elementos.

Además de los mencionados, Emilio Lara, Isaías Violante, Sebastián Pérez Bouquet, Mauricio Isais, Alí Ávila, Santiago Trigos y Emilio Martínez se mantienen en primera división.

Heriberto Jurado se encuentra en el futbol de Europa, mientras que Daniel Hernández se mantendrá a la espera de seguir en primera, pues jugaba con Mazatlán que ya desapareció.

Un destino más complicado tuvo Karel Campos quien ahora milita en la Liga de Expansión MX sin derecho a ascenso y pero aún es el presente de Román Martínez y Alfredo Gutiérrez que no tienen equipo.

Actualidad de sparrings de México en el Mundial 2022: