México 2026 Guillermo Ochoa afirma que pueda aportar como titular a la Selección Mexicana El portero mexicano ofreció palabras en exclusiva para TUDN rumbo a una nueva Copa del Mundo.

Video Las razones de Guillermo Ochoa para ir a su sexta Copa del Mundo

Guillermo Ochoa supo cuando quería estar en un sexto Mundial con la Selección Mexicana, pero de igual forma confesó el por qué de esa decisión de querer vivir una vez más una Copa del Mundo.

En entrevista con TUDN al darle palabras a Mauricio Ymay, Ochoa también es consciente del hecho de una competencia deportiva actual y de llegar a ser el titular para México.

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Guillermo Ochoa peleará por ser titular en su sexto Mundial



En su conversación en un lugar turístico de Chipre en medio de su aventura con AEL Limassol, Guillermo Ocha dejó en claro que él se ve apto para competir y ser titular en el Mundial 2026.

"Deportivamente creo que le puedo aportar a la a la selección, estoy para ayudar dentro de la cancha, y, si no estoy dentro de la cancha, también estoy para ayudar fuera de la cancha. Estoy para pelear y voy a pelear, voy a pelear por jugar, por ser uno, por ser dos o por ser tres. A la selección, uno no puede ir a pedir, uno tiene que ir a dar, a ofrecer, y a estar unidos.

"Me siento apto para para poder aportar dentro de la cancha, porque creo que a través de todos estos años, pues, mis grandes momentos, mejores momentos y recuerdos más bonitos han sido dentro de la selección. Cuando dejo de jugar, por así decirlo, como titular, fue cuando me lesioné contra Honduras, lo de lo del hombro, me quede con esa espina".

Ochoa confesó que tuvo una conversación con Jaime Lozano en su momento, en donde abrió la puerta a los jóvenes como Luis Malagón o Raúl Rangel.

"En su momento, hablaba con Jimmy, 'oye, ¿cómo van cómo van a agarrar experiencia de repente los jóvenes si no juegan?, que jueguen, porque es importante para ellos, yo estoy para ayudar, y no te preocupes por mí. Si juego, yo estoy listo. Y, si no juego, también estoy listo para para para ayudarles'. Porque la selección no es fácil, puede ser un ambiente pesado, difícil, y donde un error en un momento clave puede sepultar tu carrera".

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¿

Ochoa entendería no ser titular con México?



Memo Ochoa sabe que la competencia en los últimos años ha crecido, pero a pregunta expresa de Mauricio Ymay respondió si está listo para no ser titular en un Mundial tras haber jugado tres seguidos como referente en el arco de la Selección Mexicana.

"Es la vida del futbolista, del futbol, es la vida de todos, uno se va haciendo más grande. De entenderlo, claro que lo entiendes, lo entendería, es lógico. Vienen chicos y jóvenes empujando, ¿Que lo aceptaría?, también, ¿Pero que por eso voy a dejar de pelear?, no, para nada. Me gusta ser competitivo, me gusta ser profesional y y me gusta sacar las cosas adelante y, nada, y voy a pelear hasta el último momento.

"Y si estoy en esta lista final, pues voy a ir y voy a pelear y voy a luchar, porque esto hace que también ellos mejoren, que también los empujes a los jóvenes, y que también, no nada más a los porteros, también a los otros jóvenes de en otras posiciones, yo no les voy a poner las cosas fáciles. Si me toca jugar, voy a estar listo, y si no me toca jugar, también voy a estar listo. no pasa nada", comentó el portero del AEL Limassol.