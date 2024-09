Si un tema ha generado polémica en los últimos llamados a la Selección Mexicana ha sido el de Guillermo Ochoa y su ausencia, en especial en el tema de si aceptaría ser suplente en el arco Tricolor, duda que el mismo cancerbero despejó al aclarar que la única exigencia es personal.

" Sé mi realidad, sé la edad que tengo, pero sigo levantando la mano y no me veo compitiendo por un segundo o tercer puesto. Compito para jugar, para ser el numero uno. Si voy a competir para estar en el Mundial, lo voy a hacer para jugar, ya después si la gente decide que no estoy listo o no estoy apto para ese puesto, pues lo decidirán ellos, pero yo voy a competir siempre para ser el numero uno, esa es la manera en la que lo tengo que afrontar".

En entrevista para Claro Sports, el actual cancerbero del AVS Futebol fue enfático en lo referente a su ausencia en la Copa América 2024, donde se especuló mucho sobre las exigencias de Ochoa hacia Jaime Lozano.

"Siempre se van a hablar y especular muchísimas cosas en las mesas de debate, pero no hubo ningún problema. Yo siempre estoy apoyando a los porteros, a veces no se hace público, pero convivo con ellos, les mando mensajes y trato de ayudar. Eso no quiere decir que no pueda seguir compitiendo, al contrario, esto también ayuda a que ellos sigan trabajando y mejorando, y que vean que voy a seguir peleando".

Sobre lo referente a su edad, Memo Ochoa sabe que es algo que día a día juega en su contra, sin embargo, se mantiene firme en sus objetivo de mantenerse en el mejor futbol del mundo, el europeo.

" En lo deportivo yo sé que puedo competir, pero lo otro es un tema de la vida, algo que esta fuera de las manos de cualquiera de nosotros. He tratado y seguiré tratando de mantenerme en las ligas europeas de máxima competición, porque quiero seguir disfrutando al máximo y hasta el último día mi carrera jugar en Europa, que es el sueño de cualquier futbolista".

Finalmente, sobre los equipos de los que tuvo propuestas en el Viejo Continente, el experimentado guardameta afirmó que fueron muchas las propuestas.

"Me salió uno en Eslovaquia, uno en Hungría, uno en Bulgaria, uno en Arabia, uno en Bélgica, y ya no te voy a decir mas países. Sí llegó ese punto que dije, vamos a ver, si no sale nada, ¿Qué vamos a hacer?, pero la velita no la apagué hasta el último momento".