México 2026 Mundial 2026: el impresionante tifo en el México vs. Serbia en el Estadio Nemesio Diez A lo Toluca, la afición alentó a la Selección Mexicana en el Estadio Nemesio Diez para el partido amistoso ante Serbia.

Video Así fue el impresionante tifo de la Selección Mexicana en el Estadio Nemesio Diez

Fue antes de los Himnos Nacionales cuando desde detrás de una de las cabeceras se desplegó un tifo en el que aparecieron cinco jugadores de la Selección Mexicana junto a la mascota del conjunto nacional, Kin.

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“Somos conexión. Somos México” fue la leyenda que se lee en el tifo que se desplegó y en el que los jugadores que aparecieron lucen las playeras vere y blanca del equipo Tricolor, la camiseta negra lució por su ausencia.

Con pirotécnia de por medio y muy al estilo de los tifos de los Diablos del Toluca, fue como se dio el banderazo de salida de la Selección Mexicana hacia la Copa Mundial de la FIFA.

México cerró su preparación con tres partidos amistosos, ante Ghana, luego frente a Australia y ahora ante Serbia para enfocarse al partido inaugural ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México dentro del Mundial 2026.