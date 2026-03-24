México 2026 México vs. Portugal: El Top 3 de jugadores más caros de cada selección El juego entre de preparación rumbo al Mundial 2026 se aproxima y te mostramos a los jugadores de más valor de mercado en cada equipo.

Por: Omar Carrillo Síguenos en Google

Video El Top 3 de jugadores más caros de México y Portugal

México y Portugal están a unos días de disputar su partido de preparación rumbo al Mundial 2026, y al repasar las listas de futbolistas de ambas naciones salta a la vista una pregunta, ¿cuáles son l os tres jugadores más caros de ambos representativos nacionales y cuál es la diferencia?

Iniciemos con los de la Concacaf. Según Transfermark, el valor máximo de mercado para un futbolista del Tri es el de Santiago Gimenez, el delantero del AC Milán de la Serie A que se recupera de una lesión y llegó a la Serie A en febrero del 2025. Tiene 24 años y un valor de 20 millones de euros (23 millones de dólares).

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Le sigue, Edson Álvarez, mediocampista del Fenerbahce de Turquía desde agosto del 2025. Tiene 28 años y vale 18 millones de euros (20 millones 730 mil dólares).

El Top 3, siempre con números de Transfermark, lo completa Johan Vásquez defensa del Genoa de Italia que está en la Serie A desde el 2021. Tiene 27 años y un valor de 13 millones de Euros (casi 15 millones de dólares).

Pasemos, entonces a la triada de futbolistas lusos con más valor máximo de mercado. La lista la encabeza Joao Neves mediocampista ofensivo con el PSG de la Ligue 1 desde agosto del 2024. Tiene 21años de edad y cuesta 110 millones de euros (126 millones 694 mil dólares).

A continuación le sigue, Vitinha también con el PSG desde el 2022. Es mediocampista defensivo, tiene 26 años y su valor es el mismo que el de Neves, 110 millones de euros (126 millones 694 mil dólares).

Nuno Mendes es el tercer luso y para variar también es del PSG francés, aunque es lateral izquierdo y llegó al club en el 2021. Tiene 23 años y cuesta 75 millones de euros (86 millones 382 mil dólares).

Finalmente, la diferencia entre Gimenez y Neves, los futbolistas con el mayor valor máximo de mercado de ambos equipos, es de 90 millones de euros (103 millones 659 mil dólares).

Entre Edson y Vitinha es de 92 millones de euros (105 millones 962 mil dólares) y, finalmente, entre Mendes y Álvarez de 62 millones de euros (71 millones 409 mil dólares).