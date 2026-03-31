México 2026 Mira la reacción de Álvaro Fidalgo al golazo del empate del México vs. Bélgica El naturalizado mexicano no pudo esconder su molestia luego del golazo de Lukebakio.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video México vs. Bélgica: Así reaccionó Álvaro Fidalgo al golazo de Lukébakio en Soldier Field

Apenas al arranque de la segunda mitad del México vs. Bélgica, el cuadro de lo Red Devils empató el marcador con un tremendo golazo de Dodi Lukebakio, casi una obra de arte que los rivales poco pudieron hacer por evitar y que solo pudieron admirar y que al mismo tiempo causó molestia como fue el caso de Álvaro Fidalgo.

México se había puesto arriba desde la primera mitad con gol de Jorge Sánchez. El resto de las acciones se mantuvieron así, pero fue en el inicio de los siguientes 45 minutos cuando el escenario cambió.

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Así fue la reacción de Álvaro Fidalgo al golazo de Lukebakio

Fue en el medio campo donde los belgas recuperaron el balón. Youri Tielemans controló y pasó a Lukebakio, quien se encontraba en la banda derecha; avanzó unos pasos y, justo en la esquina, sacó un tiro de izquierda que se incrustó en el marco, haciendo inútil el vuelo de Raúl Rangel.

El golazo fue celebrado por los belgas, pero también fue causa de molestia para los mexicanos, al verse alcanzados por los rivales.