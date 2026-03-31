México 2026 Un gol de Jorge Sánchez adelanta a México ante Bélgica en Chicago México pega primero con gol de Jorge Sánchez frente a los Red Devils en preparación hacia la Copa del Mundo de la FIFA.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video ¡Golazo de México! A balón parado Jorge Sánchez abre el marcador vs. Bélgica

El grito de gol en el México vs. Bélgica no tardó mucho en llegar en Chicago y, para beneplácito de todos, fue a favor de la Selección Mexicana cuando Jorge Sánchez sacudió las redes en el Soldier Field.

Al minuto 18 de tiempo corrido, el Tri cobró un tiro de esquina. El esférico cayó cerca de la línea de gol. Hasta dos jugadores, uno de cada selección, brincaron con la intención de rematar, pero ninguno pudo alcanzar el balón.

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El balón volvió a rebotar, aparentemente en otro jugador, por lo que quedó ahí, a merced del mexicano, quien solo tuvo que dar un paso hacia atrás para acomodarse y patear de pierna izquierda para mover las redes, haciendo inútil la posible atajada del arquero Matz Sels.

La jugada causó tremenda ovación entre los aficionados mexicanos que llegaron al estadio, al mismo tiempo que llenó de confianza al resto de los seleccionados.

Fue el segundo partido de Jorge Sánchez en el año con la Selección Mexicana tras tener minutos frente a Portugal el fin de semana pasado en la reinauguración del Estadio Banorte.