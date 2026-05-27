Selección Mexicana Amistoso Mundial 2026: Canales y dónde ver México vs. Australia en México y Estados Unidos La Selección Mexicana afronta su segundo amistoso previo a la Copa del Mundo y te decimos dónde verlo.

Video Horario y dónde ver el amistoso México vs. Australia rumbo al Mundial 2026

El partido amistoso de México vs. Australia rumbo al Mundial 2026 se disputará este sábado 30 de mayo desde en los Estados Unidos, en California.

El Rose Bowl ha sido el escenario elegido para acoger el duelo amistoso internacional este 30 de mayo entre México vs. Australia, que marcará la despedida de la Selección Mexicana de su afición en Estados Unidos.

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AMISTOSO MUNDIAL 2026: MÉXICO VS. AUSTRALIA



El México vs. Australia servirá ambas selecciones como preparación para la Copa del Mundo y te dejamos la programación este partido por el título.

México vs. Australia