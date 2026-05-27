Amistoso Mundial 2026: Canales y dónde ver México vs. Australia en México y Estados Unidos
La Selección Mexicana afronta su segundo amistoso previo a la Copa del Mundo y te decimos dónde verlo.
Video Horario y dónde ver el amistoso México vs. Australia rumbo al Mundial 2026
El partido amistoso de México vs. Australia rumbo al Mundial 2026 se disputará este sábado 30 de mayo desde en los Estados Unidos, en California.
El Rose Bowl ha sido el escenario elegido para acoger el duelo amistoso internacional este 30 de mayo entre México vs. Australia, que marcará la despedida de la Selección Mexicana de su afición en Estados Unidos.
AMISTOSO MUNDIAL 2026: MÉXICO VS. AUSTRALIA
El México vs. Australia servirá ambas selecciones como preparación para la Copa del Mundo y te dejamos la programación este partido por el título.
México vs. Australia
- FECHA: Sábado 30 de mayo.
- HORARIO: 20:00 horas CT de México y 22:00 horas ET, 21:00 horas CT y 19:00 horas PT en Estados Unidos.
- DÓNDE VER: Canal 5 , TUDN y Disponible en ViX para México; UNivision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y Disponible en ViX en la Unión Americana.
Relacionados: