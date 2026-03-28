    Mundial 2026

    México a lo Mallorca: el plan viable de Javier Aguirre ante Portugal

    Por el contexto táctico que le espera ante los lusos, el Vasco podría implementar en el Tri una manera de jugar que ya mostró anteriormente.

    Por:Manuel Portillo García
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    Video Javier Aguirre podría implementar este plan para el México vs. Portugal

    En la reinauguración del Estadio Banorte, la Selección Mexicana se mide ante un sinodal de primera línea: la Portugal de Roberto Martínez.

    Sin Cristiano Ronaldo, por lesión, pero con potentes recursos, sobre todo en mediocampo y ataque, las Quinas son un conjunto ante el cual Javier Aguirre tendrá que plantear un partido muy fino en lo táctico.

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    Es así que, de acuerdo a Rafael Puente del Río, director técnico y analista de TUDN, el Vasco bien podría vestir a la Selección Mexicana de algunos matices que ya mostró en su paso con el Mallorca en la Liga española.

    “Algo que hizo muy bien con el Mallorca es un 5-3-2, con Obed y Fidalgo ganando rebotes, y Gallardo y Ledezma en amplitud… Veo ese diseño y ese plan (ante Portugal)” señaló en una emisión del show digital Futbol IQ.

    MÉXICO, ANTE PORTUGAL: DOMINAR A TRAVÉS DE LOS ESPACIOS Y NO DEL BALÓN


    Los matices tácticos de los Bermellones en la era de Javier Aguirre funcionarían para México debido a que, según Puente del Río, Portugal será quien monopolice la tenencia de la pelota en el duelo que marque la reapertura del Estadio Banorte de cara al Mundial 2026.

    “Veo a un equipo portugués imponiéndose, jugando en campo rival con la pelota y a un equipo mexicano más reactivo… Lo veo gran parte del juego en bloque medio o bajo, sometido por el rival que es mejor con el balón”, detalló.

    Sin embargo, con la necesidad de defender primordialmente ante Portugal para luego intentar lastimar con espacios a la espalda de la zaga lusa, Rafael Puente observa un problema en ataque para la Selección Mexicana del Vasco: la falta de extremos y delanteros que piquen al área rival, salvo Julián Quiñones.

    “El tema es que Vega y Alvarado no son futbolistas que amenazan corriendo al espacio, como sí te lo puede hacer Quiñones. Para lastimar en contragolpe, Raúl Jiménez no es jugador tan veloz y potente para correr al espacio”, enfatizó.

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