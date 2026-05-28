    México 2026

    La declaración de Javier Aguirre que pone a soñar a México hacia el Mundial 2026

    El director técnico de la Selección Mexicana hizo una analogía con la Inglaterra de 1966; “está pero de pechito, para no dejarla ir”.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    add
    Síguenos en Google
    Video La frase de Javier Aguirre a Cuauhtémoc Blanco que pone a ilusionar a México

    El inicio del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá está cada vez más cerca y la ilusión de ver a la Selección Mexicana como protagonista y serio contendiente al título fue atizada por el propio entrenador del Tricolor.

    Javier Aguirre hizo tremenda declaración en El Poscass de Compass a lado de Cuauhtémoc Blanco, Isaac Terrazas y Germán Villa que de inmediato llenó los ojos de ilusión no sólo a la afición, sino también a los ex seleccionados.

    PUBLICIDAD

    Cuando vi el rol, el calendario, los partidos en casa dije: ‘está pero de pechito para no dejarla ir’. Eso le estoy diciendo a mis jugadores, el jugar en casa no tiene precio.

    “Inglaterra fue campeón en casa, nunca más, nunca más. Desapareció, pero en cas unos leones”, comentó ‘el Vasco’ Aguirre en relación con la Selección de Inglaterra que consiguió el título del Mundial 1966 como local, aunque con todo y polémica.

    Javier Aguirre también recordó la forma en la que tomó el mando de la Selección Mexicana en su tercera etapa, pues a diferencia de 2002 y de 2010, donde entró como el denominado ‘bomberazo’, ahora lo hizo con mayor anticipación y sin eliminatorias.

    La Selección de Mexicana participará en el Mundial 2026 dentro del Grupo A junto a Chequia, Corea del Sur y Sudáfrica, ante ésta jugará el partido inaugural el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

    Relacionados:
    México 2026Mundial 2026Equipos Mundial 2026Javier Aguirre

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Tráiler: El precio de la fama
    Socias por accidente
    Presencias
    Quiero tu vida
    Huevitos congelados
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX