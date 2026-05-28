México 2026 La declaración de Javier Aguirre que pone a soñar a México hacia el Mundial 2026 El director técnico de la Selección Mexicana hizo una analogía con la Inglaterra de 1966; “está pero de pechito, para no dejarla ir”.

Video La frase de Javier Aguirre a Cuauhtémoc Blanco que pone a ilusionar a México

El inicio del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá está cada vez más cerca y la ilusión de ver a la Selección Mexicana como protagonista y serio contendiente al título fue atizada por el propio entrenador del Tricolor.

Javier Aguirre hizo tremenda declaración en El Poscass de Compass a lado de Cuauhtémoc Blanco, Isaac Terrazas y Germán Villa que de inmediato llenó los ojos de ilusión no sólo a la afición, sino también a los ex seleccionados.

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“ Cuando vi el rol, el calendario, los partidos en casa dije: ‘está pero de pechito para no dejarla ir’. Eso le estoy diciendo a mis jugadores, el jugar en casa no tiene precio.

“Inglaterra fue campeón en casa, nunca más, nunca más. Desapareció, pero en cas unos leones”, comentó ‘el Vasco’ Aguirre en relación con la Selección de Inglaterra que consiguió el título del Mundial 1966 como local, aunque con todo y polémica.

Javier Aguirre también recordó la forma en la que tomó el mando de la Selección Mexicana en su tercera etapa, pues a diferencia de 2002 y de 2010, donde entró como el denominado ‘bomberazo’, ahora lo hizo con mayor anticipación y sin eliminatorias.