Mundial 2026 Julio César Chávez visita a la Selección Mexicana previo al juego con Serbia El Tri recibió al gran campeón mexicano y al presidente del CMB previo al juego con Serbia.



Video Julio César Chávez visita a la Selección Mexicana previo al juego con Serbia

La Selección Mexicana recibió la visita de la leyenda del boxeo en México, Julio César Chávez, de cara al último partido de preparación del Tri ante Serbia antes del Mundial 2026.

JC Chávez acudió al Centro de Alto Rendimiento (CAR) acompañado del presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, para motivar a los seleccionados nacionales y tomarse las fotos del recuerdo antes de dar inicio al sueño mundialista.

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"Fue un honor poderlos visitar. Ya quedaron en dar todo y todos en México estaremos con ustedes", escribió la leyenda mexicana del pugilismo vía redes sociales.

Julio César Chávez compartió consejos y uno que otro tip con los guantes calzados. El gran campeón se tomó fotos con los seleccionados y recibió una playera de la Selección Mexicana con el dorsal 26 además de posar con el clásico cinturón mundial del CMB.

La visita del Chávez se da días antes del último partido de preparación de la Selección Mexicana antes Serbia en el Estadio Nemesio Diez antes de preparar el esperado debut mundialista ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

¿CUÁNDO ES EL MÉXICO VS. SERBIA RUMBO AL MUNDIAL 2026?

México y Serbia solamente se han enfrentado en una ocasión y fue en un partido de carácter amistoso el 11 de noviembre de 2011, mismo en el que la escuadra Tricolor se llevó la victoria 1-0 con goles de Carlos Salcido y Javier 'Chicharito' Hernández.

Cuándo es el México vs. Serbia, partido amistoso: el juego es el jueves 4 de junio en el Estadio Nemesio Díez de Toluca.

A qué hora es el México vs. Serbia: el juego es a las 8:00 pm tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 10:00 pm tiempo del Este y 7:00 pm tiempo del Pacífico.

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