Mundial 2026 Julián Quiñones rompe el silencio sobre su relación con Javier Aguirre en Selección Mexicana El delantero también respondió a la polémica que hay entorno a su posición en su equipo y en el Tri.

Video Julián Quiñones cuenta toda la verdad sobre su relación con Javier Aguirre

Julián Quiñones rompió el silencio y puso fin a los rumores sobre una posible relación indiferente con Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana, de cara al Mundial 2026.

Quiñones aseguró en entrevista con Gibran Araige y Mauricio Ymay que su relación con el Vasco es “muy buena” y que incluso el entrenador le da tranquilidad a la hora de jugar al decirle que no tiene que “demostrarle nada a nadie”.

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“Tenemos muy buena relación, hablamos de lo más importante, de adentro del campo, de cómo me siento, me da muchas palabras de aliento porque, quieras o no, todo este margen marca, porque a veces el jugador duda, pierde confianza, entonces él ayuda a que tenga confianza, de que yo no tenga que demostrarle nada a nadie, que soy el jugador que soy y por ende daré lo mejor de mí”, señaló el delantero del Al-Qadisiya.

Sobre si en algún momento se sintió relegado por Javier Aguirre en el Tri, Quiñones respondió: “S on imaginaciones de la gente que tira rumores donde no lo hay, yo siempre he estado preparado para lo que venga, trabajando y eso es lo que me hace sentir confiado de que estoy a un paso de estar en un Mundial, el trabajo es fundamental, es lo que te marca si vas o no”.

“La gente me conoce por hacer gol y eso es lo que quieren ver”

Julián Quiñones también habló sobre la polémica que existe entre la prensa y afición por su posición, pues en su club, el Al-Qadisiya, juega de centro delantero, mientras que en la Selección Mexicana lo hace usualmente como extremo por la banda izquierda.

“Aquí competimos todos, pero como bien sabes yo soy delantero, la gente me conoce por hacer gol y eso es lo que quieren ver, vamos a competir, primero que todo por ir al Mundial, ya después vemos posición, lo veremos paso a paso”, respondió el mexicano que marcha segundo en la tabla de goleo de Arabia Saudita con 24 goles.

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Quiñones se siente cómodo jugando de extremo en el Tri, como lo hizo ante Portugal en el Estadio Banorte, incluso sabe que el ser plurifuncional le da un plus para tener un lugar en la convocatoria final de Javier Aguirre.