Mundial 2026 Julián Araujo en duda rumbo al Mundial 2026 por lesión muscular El defensa mexicano está contra el tiempo para meterse a la lista definitiva de Javier Aguirre.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video ¡Se prenden las alarmas! Araujo se lesiona y peligra su lugar en el Mundial

El mexicano Julián Araujo sufrió una lesión que lo pondría en duda para meterse a la lista final de Javier Aguirre y tomar parte por México en la Copa Mundial 2026.

El defensa de 24 años de edad, se encuentra a préstamo con el Celtic de Escocia, equipo con el que buscaba tener la mayor actividad posible para llegar con un ritmo a tope para el certamen mundialista.

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¿De qué se lesionó Julián Araujo?

De acuerdo con The Herald de Escocia, Araujo presentó una distensión en el cuádriceps, por lo que su proceso de recuperación podría tardar entre siete y ocho semanas. Esto también lo obligó a regresar al AFC Bournemouth de Inglaterra, dueño de su carta.

Pese a que no es una lesión de gravedad y si Araujo logra cumplir con los debidos procesos de recuperación, estaría listo para el primer encuentro mundialista de México que está programado para el 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio Banorte.

¿Cuándo es la fecha límite para conocer a los convocados por México?

Sin embargo, la realidad es que para una Copa del Mundo hay que echar mano de los jugadores que pasen por un buen momento y que estén completamente sanos.