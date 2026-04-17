Selección Mexicana Oussama Idrissi ve a Carlos Moreno y Elias Montiel con nivel de Mundial con México Idrissi aseguró que pese a que Pachuca parece no estar en el radar de Javier Aguirre, Moreno y Montiel tienen las credenciales para el Mundial.

Por: José Moreno Síguenos en Google

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El delantero marroquí reconoció que estos dos elementos se han destacado y han aportado a que los Tuzos vayan en camino de acceder a la Liguilla.

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Pachuca tiene opciones reales para reforzar al Tri

Si bien Pachuca no ha estado en el radar de Javier Aguirre de manera constante para aportar talento a la selección mexicana, Moreno y Montiel tienen los argumentos para ganarse una convocatoria, afirmó en charla con Zaritzi Sosa de TUDN.

“Seguramente uno de ellos es Carlos Moreno, que hoy en día ha sido clave para nosotros, tiene un nivel muy alto y facilita mucho que defendamos bien. Para mí merece estar en el Mundial. Seguramente (Elías) Montiel; sabemos que tiene mucha calidad, regresó de una lesión. Todo el mundo sabe que tiene calidad y ojalá que en las últimas semanas lo demuestre y gane su lugar en la selección, porque al final de cuentas jugar un Mundial, y más aquí en México, es espectacular para cualquier jugador”, afirmó.

¿Qué dijo Oussama Idrissi sobre sus opciones con Marruecos?

En ese mismo tenor de la Copa del Mundo, uno de los equipos participantes será Marruecos, que quedó ubicado en el Grupo C junto a Brasil, Haití y Escocia.

A falta de un par de meses para la cita mundialista, Idrissi todavía sueña con ser considerado, aunque reconoce que los actuales seleccionados de su país son jugadores de gran calidad.

“Por mi parte, entreno siempre bien, intento jugar bien. Claro, tuve momentos buenos y otros más complicados, es parte del fútbol. Al final de cuentas, cada selección tiene muchísimos jugadores y, en este caso, Marruecos tiene un plantel muy fuerte, con elementos de mucha jerarquía. No es fácil lograr tu lugar ahí. Para mí lo más importante siempre es rendir bien en mi equipo y la selección siempre es un bonus. Veremos en el futuro si llega una invitación”, comentó.