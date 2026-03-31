    Mundial 2026

    El tercer Mundial de Javier Aguirre

    El Mundial 2026 marcará la tercera participación de Javier Aguirre como director técnico de la Selección Mexicana.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
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    El llamado del “ Vasco” vuelve a producirse en un momento de reconstrucción. En 2002 y 2010 asumió el cargo en plena eliminatoria para rescatar el proyecto rumbo a la Copa del Mundo.

    Ahora, tras la eliminación en la Copa América 2024, regresó para encabezar el proceso hacia el torneo que México disputará como anfitrión.

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    Su historial mundialista tiene similitudes claras: clasificación conseguida bajo presión y eliminación en octavos de final.

    Corea-Japón 2002En su primera experiencia mundialista, Aguirre logró que México terminara como líder del Grupo G, superando a Italia, Croacia y Ecuador.

    • Victoria 1-0 ante Croacia
    • Triunfo 2-1 frente a Ecuador
    • Empate 1-1 contra Italia

    El rendimiento colectivo y el momento de figuras como Cuauhtémoc Blanco, Jared Borgetti, Gerardo Torrado y Ramón Morales generaron expectativas altas.

    Sin embargo, en octavos de final, Estados Unidos derrotó 2-0 al Tricolor en Jeonju, cerrando una oportunidad que parecía propicia para alcanzar los cuartos de final.

    Sudáfrica 2010

    Ocho años después, Aguirre volvió a dirigir a México en una Copa del Mundo.

    El equipo empató 1-1 en el partido inaugural ante Sudáfrica, derrotó 2-0 a Francia y cayó 1-0 frente a Uruguay en el cierre de la fase de grupos.

    Ese resultado lo dejó como segundo del Grupo A y lo emparejó con Argentina en octavos de final.

    El encuentro terminó 3-1 a favor de la Albiceleste. El duelo quedó marcado por el gol en fuera de lugar de Gonzalo Higuaín que abrió el marcador.

    Dónde seguir a México en el Mundial 2026

    Los encuentros que dirigirá Javier Aguirre formarán parte de los 104 partidos oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Adquiere el Pase Mundial 2026 por $499 MXN.

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    2026: el reto del tercer intento

    El Mundial 2026 será distinto en contexto: México jugará como anfitrión y no atravesó proceso clasificatorio. Sin embargo, la exigencia será mayor.

    Aguirre intentará romper la barrera de los octavos de final, una meta que ha sido recurrente en la historia reciente del equipo nacional.

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