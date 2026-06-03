México 2026 El técnico Javier Aguirre aclara que para nada será un ‘grupo papita’ El estratega nacional asegura que la declaración que hizo en un podcast con exfutbolistas, solo fue de desmadre.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Vasco Aguirre corrige y sí ve un grupo complicado en el Mundial

El técnico Javier Aguirre lo tiene bien claro, el Grupo A de la Copa del Mundo será un reto complicado y para nada será ‘papita’ como declaró en el Poscass de Compas con Cuauhtémoc Blanco, Germán Villa e Isaac Terrazas, ya que todo fue en plan de desmadre.

“Son equipos muy complicados, es como ustedes a veces se echan sus shows y este podcast así lo fue, nada oficial. Es un grupo durísimo, Sudáfrica, me ganó en la Copa África, siguen llevando a futbolistas en el extranjero”, aclaró el Vasco a pregunta expresa de su opinión del sector A.

PUBLICIDAD

Aguirre agregó que ese podcast fue entre amigos, para alegrar el momento y para nada será un grupo fácil.

Lo que comentó en ese espacio fue: “Cuando vi el rol, el calendario, los partidos en casa dije: ‘está, pero de pechito para no dejarla ir’. Eso le estoy diciendo a mis jugadores, el jugar en casa no tiene precio.