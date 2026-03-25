Mundial 2026 'Loco' Abreu da esperanzas de ver a Gil Mora en el Mundial con México El director técnico de los Xolos de Tijuana deja palabras enérgicas respecto a cuál es la prioridad con el jugador juvenil.

Video En Xolos, la prioridad de Gil Mora es el Mundial: 'Loco' Abreu

Sebastián 'Loco' Abreu, director técnico de los Xolos de Tijuana, relató que la prioridad para Gil Mora de cara a la Copa Mundial de la FIFA 26 será la de estar a plenitud con la Selección Mexicana.

El uruguayo dejó en claro que si bien hay una posibilidad de que el juvenil pueda alinear en las últimas jornadas con los Xolos, lo importante será que Mora vaya al Mundial 2026 a plenitud física.

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"Nos pusimos de acuerdo en el club y con Jorge (Hank), el dueño del club, que lo queremos de la mejor manera a la Copa del Mundo, y va a llegar muy bien a la Copa del Mundo porque nos queremos dar el gusto que por primera vez un Xolo de raíz esté representando a México en un Mundial en casa", explicó Abreu.

Si bien en el Tijuana no se descarta alinearlo, Abreu enfatizó que las competencias domésticas no son en realidad algo que se esté pensando al interior de los fronterizos y que solamente se trabaja para tenerlo bien de cara a la justa mundialista.

"Torneo de Clausura, Apertura, Leagues Cup van a haber 800 mil, Copas del Mundo en México, para él, va a haber una, queremos acompañarlo a que se ponga bien, posiblemente esté en posibilidad de competir en el tramo final del campeonato".