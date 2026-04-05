México 2026 El encuentro entre Eduin Caz y Arturo Vidal: recuerdan la goliza de Chile a México El cantante de Grupo Firme recibió al mediocampista chileno con quien tuvo un encuentro previo a su presentación en el país andino.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video La increíble reacción de Arturo Vidal luego de que Eduin Caz recordara el 7-0 de Chile a México

El cantante mexicano Eduin Caz tuvo una presentación musical en Chile con Grupo Firme y previo al evento tuvo la oportunidad de conocer al mediocampista Arturo Vidal con quien compartió algunas bromas y buenos momentos, pero también abrió una vieja herida con aquella goleada sufrida por la Selección Mexicana.

En un video compartido en las redes sociales de Vidal, se pudo observar al cantante mexicano ataviado con la playera de Chile y al futbolista a quien le recordó el episodio sufrido en la Copa América y cómo vivió ese momento mientras veía el partido.

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¿Qué dijo Eduin Caz a Arturo Vidal?

El cantante de Grupo Frontera recordó con pesar ese partido y aseguró que “todavía no superamos la goliza que nos pegaron. Nos ganaron como 7-0", haciendo estallar en risas a Vidal. "Ya nos reconciliamos”, agregó Caz. El Rey Arturo respondió que “se acordaba de ese partido", pero aseguró que "ya pasó, ya pasó”.

Caz contó que veía el partido con su padrastro y aprovechó para grabar un video con saludos del jugador. "Qué placer saludarlos, ya estamos reconciliados", aseguró el cantante mexicano quein agradeció la visita. También aprovechó para invitarlo a quedarse, pero Vidal recordó que tenía un partido que cumplir con Colo Colo.