Mundial 2026 Duilio Davino deja mensaje tras convocatoria de Fidalgo: "En México somos muy nacionalistas" El director de selecciones nacionales varoniles defiende el llamado de Fidalgo a la Selección Mexicana para los partidos ante Portugal y Bélgica.

Video Duilio Davino defiende convocatoria de Álvaro Fidalgo, "en México somos muy nacionalistas"

Duilio Davino director de selecciones nacionales de México, defendió el llamado de Álvaro Fidalgo al Tri de cara a los partidos amistosos ante Portugal y Bélgica.

En entrevista con David Faitelson para Faitelson sin Censura de TUDN, Davino explicó que Fidalgo cumple con los requisitos ante la ley para jugar para México, por lo que era una opción que no se podía descartar.

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"Es mexicano, nuestro gobierno le dio la ciudadanía, el pasaporte, jugó cinco años seguidos en México, requisito de la FIFA, lo más importante es que él quiere jugar para la selección, juega bien, en México somos muy nacionalistas, que hay pocos DTs y jugadores, el mundo es de talentos, está globalizado, aquí no importa dónde hayan nacido, sino los requisitos que pueda cumplir".

Además, Davino señaló que el cuerpo técnico de la Selección Mexicana a cargo de Javier Aguirre en realidad no tiene tantas dudas respecto a Julián Quiñones, elemento que juega en Arabia Saudita.

"No genera dudas, en los torneos que ganamos estaba Julián, cuando no vino es porque estaba lastimado, dudas no hay, lo sigue trayendo".

Por último, reiteró el agradecimiento a la Liga MX por las facilidades para prestar anticipadamente a elementos de Selección Mexicana de cara a la Copa Mundial de la FIFA 26 y, con mención especial a Chivas de Guadalajara.