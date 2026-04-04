    Mundial 2026

    Daniel Villaseca, jugador mexicano que podría enfrentar al Tri en el Mundial 2026

    Es un elemento con proyección en Chivas de Guadalajara, pero que podría servir de 'arma' especial contra la Selección Mexicana.

    Por:Fernando Vázquez
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    Video El mexicano que podría ser rival del Tri en la Copa del Mundo

    Daniel Villaseca, jugador del Tapatío en la Liga de Expansión MX, conjunto que es filial de Chivas de Guadalajara, tiene una particularidad importante de cara a la próxima Copa Mundial de la FIFA 26.

    Villaseca, desde luego, es mexicano, pero también cuenta con otras dos nacionalidades: es sudafricano y checo, justamente dos de los tres países que enfrentarán a México en el próximo Mundial.

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    Se trata de una cualidad muy proco frecuente y que toma relevancia después de que Chequia venciera a Dinamarca para lograr uno de los últimos boletos al Mundial 2026 y ganarse el derecho de entrar al grupo de México y Sudáfrica.

    El Tri y los 'Bafana Bafana' de hecho protagonizarán el partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México y Villaseca puede ser seleccionado para cualquiera de los tres conjuntos mencionados dentro del Grupo A.

    Daniel Villaseca es hijo de padre mexicano, por lo que tiene esta nacionalidad de nacimiento, mientras que su madre es checa. El jugador que ha levantado ya mucha expectativa en el Tapatío (y que representó a selecciones menores de Chequia) nació en Gauteng, Sudáfrica.

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