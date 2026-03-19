México 2026 Álvaro Fidalgo: una llave para abrir candados tácticos como el de Sudáfrica El flamante convocado podría tener un impacto potente en el desempeño de la Selección Mexicana en partidos como el que le puede esperar ante Sudáfrica en el Mundial.

Video Mundial 2026: el aporte de Álvaro Fidalgo en la salida con balón, clave ante Sudáfrica

La Selección Mexicana ha sumado a un elemento más a sus filas con la convocatoria oficial del naturalizado Álvaro Fidalgo de cara a los amistosos de marzo de 2026 ante Portugal y Bélgica.

Al hoy futbolista del Betis, le llega así la oportunidad de ganarse un lugar en la lista final de jugadores que representarán a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Pero, más allá de lo que pueda suceder ante lusos y belgas, las cualidades futbolísticas de Álvaro Fidalgo podrían ser clave para superar escenarios tácticos como los que encarará el equipo de Javier Aguirre ante Sudáfrica en el juego inaugural del Mundial en puerta.

EL APORTE DE ÁLVARO FIDALGO PARA TRIUNFAR SIN ESPACIOS

En un contexto en el que parte como visitante, se visualiza que el conjunto sudafricano no pretenda ser protagonista con el balón en el partido ante México que corta el listón del Mundial 2026.

Resguardado en su mitad del terreno, con sus líneas juntas y apostando a dañar mediante el contragolpe, Sudáfrica obligaría al equipo de Javier Aguirre a abrir un cerrojo defensivo con escasos espacios. Ahí Fidalgo, sería una solución.

“En un contexto de partido como el de Sudáfrica en donde muy probablemente estés en campo rival… Álvaro te puede ayudar mucho para, a partir de las triangulaciones, juntarse con el extremo que funge como mediapunta, el lateral en amplitud (Gallardo) o incluso jugar con extremo o lateral del lado contrario”, detalló Rafael Puente.

Para el analista de TUDN, las cualidades de Fidalgo con pelota, en fase ofensiva, son las ideales para el tipo de partido que tendrá la Selección en su primer compromiso en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Te puede organizar mucho el juego, juntar al equipo a partir del balón y darle circulación rápida ante el bloque bajo y sólido de Sudáfrica, para poderlo abrir con la movilidad y la circulación del balón”

¿LAS POSIBILIDADES MEXICANAS DE TRIUNFO AUMENTAN CON ÁLVARO FIDALGO?

Aunque, las ya descritas cualidades del exfutbolista del América pueden ser de mucha utilidad, Rafael Puente del Río considera que no es el tipo de jugador que lleve a decidir partidos a favor de México.

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“Si bien respeto y admiro a Álvaro Fidalgo, no me parece que hoy sea uno de esos jugadores que te haga llegar al siguiente nivel… Agrega valor en lo colectivo, en lo individual sería destacado, pero no lo consideraría un jugador diferencial que haga que tu equipo vaya a un nivel superlativo”, sentenció