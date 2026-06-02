México 2026 Alexis Vega revela lo que le pidió el 'Vasco' para llevarlo al Mundial 2026 El atacante también contó que no le teme portar el número 10 en su dorsal.

Video Alexis Vega confiesa que estuvo bajo la lupa de la Selección Mexicana

Alexis Vega reveló cual fue la condición que le pusieron para ganarse un lugar con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026, que significará para el futbolista del Toluca su segundo mundial en su carrera.

En entrevista para TUDN, el atacante agradeció a Javier Aguirre por el apoyo que le dio y de la forma que ser del técnico del Tri.

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“Totalmente, cuando llego a la selección en primer día, el ‘Vasco’ mandó al cuerpo médico a Toluca, me hicieron una valoración, me faltaba fuerza porque llevaba mes y medio de la operación, llego acá con una condición que si no estaba bien físicamente no me iba a llevar, me puse a trabajar, fortalecer con los kinesiólogos y ellos le hicieron saber que estuviera tranquilo, que iba a llegar a lo que necesitaba, he hecho las pruebas que me hicieron al principio donde salí mal de fuerza, pero ahorita ya estoy parejo y eso me pone muy contento”

“(Aguirre) me pedía muchísimas cosas, las mediciones de fuerza, peso, fueron cosas en las que me puse a trabajar, dieron fruto y agradezco al Vasco que siempre ha sido una persona recta, que dice las cosas de frente y es me ayudó para ponerme a tono. (En el campo me pide) Que esté siempre cerrado… que no tenga miedo de intentar pases donde no se ven, que prefiere eso a que juegue para atrás, eso ha sido lo más importante y que me vea bien en el arranque, frenadas y el mano a mano”, contó Alexis Vega.

LO QUE REPRESENTA PORTAR EL NÚMERO 10

Alexis Vega aseguró que portar el número 10 del Tri en su dorsal representa mucha responsabilidad, pero señaló que dará todo por la selección.