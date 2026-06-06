Irak 2026 Por qué le dicen Leones de Mesopotamia a la Selección de Irak: origen e historia del apodo El mote de la selección iraquí es Leones de Mesopotamia, como homenaje a su identidad geográfica y cultural.

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La Selección Nacional de Futbol de Irak tiene el mote de Leones de Mesopotamia, Osood Al Rafidayn, que hace referencia a la ubicación del país entre los ríos Tigris y Éufrates.

La elección de este felino es una representación de los valores de fuerza y valentía, además de la presencia de los Leones en el territorio de Mesopotamia hasta principios del Siglo XX.

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HISTORIA DEL MOTE DE LA SELECCIÓN DE IRAK

La Selección de Irak es conocida como Leones de Mesopotamia. La primera razón de esto es que Mesopotamia significa Tierra entre Ríos y que Irak se encuentra geográficamente entre los ríos Tigris y Éufrates.

La segunda razón refiere a que, históricamente, los leones abundaban en Mesopotamia; era un animal de representación de fuerza y poder común en el arte de dicho territorio, símbolo común del arte y la arquitectura de esas civilizaciones. Un ejemplo es el León de Babilonia, estatua antigua de suma importancia cultural para Irak.