Por qué le dicen Leones de Mesopotamia a la Selección de Irak: origen e historia del apodo
El mote de la selección iraquí es Leones de Mesopotamia, como homenaje a su identidad geográfica y cultural.
La Selección Nacional de Futbol de Irak tiene el mote de Leones de Mesopotamia, Osood Al Rafidayn, que hace referencia a la ubicación del país entre los ríos Tigris y Éufrates.
La elección de este felino es una representación de los valores de fuerza y valentía, además de la presencia de los Leones en el territorio de Mesopotamia hasta principios del Siglo XX.
La Selección de Irak eliminó a Bolivia en la Final de su Repechaje Intercontinental hacia el Mundial 2026; con boleto en mano, los iraquís se colocaron dentro del Grupo I y enfrentarán a los combinados de Francia, Snegal y Noruega.
HISTORIA DEL MOTE DE LA SELECCIÓN DE IRAK
La Selección de Irak es conocida como Leones de Mesopotamia. La primera razón de esto es que Mesopotamia significa Tierra entre Ríos y que Irak se encuentra geográficamente entre los ríos Tigris y Éufrates.
La segunda razón refiere a que, históricamente, los leones abundaban en Mesopotamia; era un animal de representación de fuerza y poder común en el arte de dicho territorio, símbolo común del arte y la arquitectura de esas civilizaciones. Un ejemplo es el León de Babilonia, estatua antigua de suma importancia cultural para Irak.
El apodo de la Selección de Irak ha tomado fuerza en la clasificación para este Mundial 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. El desempeño de Irak ha emocionado a sus fans, quienes están consolidando el mote de Leones de Mesopotamia.