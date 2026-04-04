Irak ¡Hasta con casas! Así premia Irak a su selección tras histórica clasificación a la Copa Mundial FIFA 2026 Irak reconoce a su selección con premios tras clasificar a la Copa Mundial 2026.



Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Gobierno de Irak celebra pase a la Copa Mundial con regalos como casas y pasaportes diplomáticos a jugadores

El Gobierno de Irak anunció un amplio paquete de reconocimientos para la selección nacional de futbol tras lograr su clasificación a la Copa Mundial FIFA 2026, luego de imponerse a Bolivia el martes anterior en el repechaje intercontinental en Monterrey.

El Consejo de Ministros destacó la hazaña de los ‘Leones de Mesopotamia’ y propuso diversas medidas para homenajear a los jugadores, al cuerpo técnico y al personal administrativo, mismas que aún deberán ser ratificadas.

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¿Cómo premiarán a la selección de Irak por su clasificación al Mundial 2026?

Entre los principales incentivos, se contempla la entrega de viviendas diseñadas para todos los miembros del equipo, pasaportes diplomáticos, la emisión de un sello postal en honor al conjunto y hasta bautizar calles con su nombre.

Los premios no quedan solo ahí, sino que se tiene contemplada la creación de murales conmemorativos y la instalación de museos dedicados a esta histórica clasificación mundialista.

¿Cuáles son los rivales que enfrentará Irak en la Copa Mundial 2026?

El reconocimiento también alcanzará el ámbito cultural y educativo, ya que las ceremonias de graduación de este año llevarán el nombre de “Torneo Leones de Mesopotamia” y se producirá una canción nacional especial para celebrar la hazaña.