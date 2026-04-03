Bolivia Ahmed Husam, un fanático e influencer iraquí se tatuó el Cerro de la Silla tras pase al Mundial 2026 Fanático iraquí se tatuó el Cerro de la Silla y la bandera de México por el pase de su selección a la Copa Mundial 2026.



Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Aficionado de Irak se tatúa el Cerro de la Silla tras clasificar al Mundial 2026

Ahmed Husam es un influencer originario de Irak que inmortalizó su visita a México al tatuarse el Cerro de la Silla y la bandera de nuestro país, tras el pase de su selección a la Copa Mundial FIFA 2026.

Husam fue uno de esos tantos fanáticos que viajaron desde Irak hasta Monterrey para presenciar el encuentro del martes pasado, donde su equipo venció 2-1 a Bolivia en el repechaje intercontinental.

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Fan cumplió su promesa ante triunfo de Irak rumbo al Mundial 2026

El resultado no solo fue celebrado por Ahmed Husam, sino que ahora será recordado por siempre, ya que, antes de regresar a su país, decidió plasmar en su piel este inolvidable momento.

El tatuaje consta de la fecha exacta en la que se realizó el encuentro, el icónico Cerro de la Silla, la bandera de México y una Copa del Mundo, esa misma que ahora es el sueño tanto de Irak como de otras 47 selecciones nacionales.