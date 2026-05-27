    Mundial 2026

    Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Inglaterra

    La escuadra de los Tres Leones no cuentan con un amplia historial de campeonatos.

    Por:David Espinosa
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    La selección de Inglaterra dio una polémica convocatoria al Mundial 2026 y es de los combinados nacionales más históricos del mundo, a pesar de que su palmarés de títulos no vaya acorde a su historia.

    La escuadra de los Tres Leones tiene a cuenta gotas campeonatos en sus vitrinas de torneos oficiales tanto de la FIFA como de la UEFA.

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    En donde elevan ese palmarés es un torneo regional entre selecciones del Reino Unido, donde lo ganaron en 54 ocasiones.

    TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE INGLATERRA


    La selección de Inglaterra solo tiene tres títulos oficiales, uno de Copa del Mundo y dos más de Juegos Olímpicos cuando en ese tiempo se permitían selecciones mayores como participantes.

    El Equipo de la Rosa, como también se le conoce, ha hilado un par de fracasos en la era reciente al perder de forma consecutiva la final de la Eurocopa.

    • Copa del Mundo - 1 título:1966
    • Juegos Olímpicos - 2 títulos: 1908 y 1912.

    La selección de Inglaterra a nivel de juveniles tiene titulos en Mundial Sub-20, Mundial Sub-17, Eurocopa Sub-21, Eurocopa Sub-19 y Eurocopa Sub-17, al sumar en conjunto un total de 18 campeonatos.

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