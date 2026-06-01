Selección de Ghana: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026
El combinado de las las Estrellas Negras son comandadas por Antoine Semenyo e Iñaki Williams
La selección de Ghana espero hasta el último día para anunciar su lista de convocados para la Copa del Mundo de la FIFA 26.
Fue a través de sus redes sociales el conjunto de las “Estrellas Negras” dio a conocer los elegidos por parte del entrenador Carlos Queiroz.
Entre los jugadores que destacan en la lista de la selección de Ghana se encuentran; T homas Partey, Antoine Semenyo e Iñaki Williams.
Ghana se encuentra en el grupo L del Mundial 2026 y debutará el 17 de junio frente a Panamá, para después medirse ante Inglaterra y Croacia.
LISTA DE CONVOCADOS DE GHANA PARA EL MUNDIAL 2026
Porteros:
· Benjamín Asare
· Lawrence Ati-Zigi
· Joseph Anang
Defensas:
· Baba Abdul Rahman
· Gideon Mensah
· Marvin Senaya
· Alidu Seidu
· Abdul Mumin
· Jerome Opoku
· Jonas Adjetey
· Derrick Luckassen
· Kojo Oppong Preprah
Mediocampistas
· Elisha Owusu
· Thomas Partey
· Kwasi Sibo
· Augustine Boakye
· Caleb Yirenkyi
· Abdul Fatawu Issahaku
Delanteros
· Christopher Bonsu Baah
· Antoine Semenyo
· Brandon Thomas-Asante
· Prince Kwabena Adu
· Ernest Nuamah
· Iñaki Williams
· Jordan Ayew
· Kamal Deen Sulemana