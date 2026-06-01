Mundial 2026 Selección de Ghana: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026 El combinado de las las Estrellas Negras son comandadas por Antoine Semenyo e Iñaki Williams

Video Ghana revela a sus estrellas para el Mundial 2026

La selección de Ghana espero hasta el último día para anunciar su lista de convocados para la Copa del Mundo de la FIFA 26.

Fue a través de sus redes sociales el conjunto de las “Estrellas Negras” dio a conocer los elegidos por parte del entrenador Carlos Queiroz.

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Entre los jugadores que destacan en la lista de la selección de Ghana se encuentran; T homas Partey, Antoine Semenyo e Iñaki Williams.

Ghana se encuentra en el grupo L del Mundial 2026 y debutará el 17 de junio frente a Panamá, para después medirse ante Inglaterra y Croacia.

LISTA DE CONVOCADOS DE GHANA PARA EL MUNDIAL 2026

Porteros:

· Benjamín Asare

· Lawrence Ati-Zigi

· Joseph Anang

Defensas:

· Baba Abdul Rahman

· Gideon Mensah

· Marvin Senaya

· Alidu Seidu

· Abdul Mumin

· Jerome Opoku

· Jonas Adjetey

· Derrick Luckassen

· Kojo Oppong Preprah



Mediocampistas

· Elisha Owusu

· Thomas Partey

· Kwasi Sibo

· Augustine Boakye

· Caleb Yirenkyi

· Abdul Fatawu Issahaku

Delanteros