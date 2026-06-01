    Mundial 2026

    Selección de Ghana: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026

    El combinado de las las Estrellas Negras son comandadas por Antoine Semenyo e Iñaki Williams

    Por:Raúl Martínez
    add
    Síguenos en Google
    Video Ghana revela a sus estrellas para el Mundial 2026

    La selección de Ghana espero hasta el último día para anunciar su lista de convocados para la Copa del Mundo de la FIFA 26.

    Fue a través de sus redes sociales el conjunto de las “Estrellas Negras” dio a conocer los elegidos por parte del entrenador Carlos Queiroz.

    PUBLICIDAD

    Entre los jugadores que destacan en la lista de la selección de Ghana se encuentran; T homas Partey, Antoine Semenyo e Iñaki Williams.

    Ghana se encuentra en el grupo L del Mundial 2026 y debutará el 17 de junio frente a Panamá, para después medirse ante Inglaterra y Croacia.

    LISTA DE CONVOCADOS DE GHANA PARA EL MUNDIAL 2026

    Porteros:

    · Benjamín Asare
    · Lawrence Ati-Zigi
    · Joseph Anang

    Defensas:

    · Baba Abdul Rahman
    · Gideon Mensah
    · Marvin Senaya
    · Alidu Seidu
    · Abdul Mumin
    · Jerome Opoku
    · Jonas Adjetey
    · Derrick Luckassen
    · Kojo Oppong Preprah


    Mediocampistas

    · Elisha Owusu
    · Thomas Partey
    · Kwasi Sibo
    · Augustine Boakye
    · Caleb Yirenkyi
    · Abdul Fatawu Issahaku

    Delanteros

    · Christopher Bonsu Baah
    · Antoine Semenyo
    · Brandon Thomas-Asante
    · Prince Kwabena Adu
    · Ernest Nuamah
    · Iñaki Williams
    · Jordan Ayew
    · Kamal Deen Sulemana

    Relacionados:
    Mundial 2026Ghana 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    El precio de la fama
    Gratis
    Tráiler: Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
    Intercambiadas
    LeBaron, Muerte en la Tierra Prometida
    Gratis
    Bendita suegra
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX