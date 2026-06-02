Mundial 2026 Ghana empata ante Gales su último partido amistoso antes del Mundial 2026 Los 'Black Stars' inician su camino en la Copa del Mundo ante Panamá.

Video Ghana empata con Gales en su último partido de preparación previo al Mundial 2026

La Selección de Ghana concluyó su tour de preparación ante Gales con un amargo empate antes de alistar su debut en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Caleb Yirenkyi se encargó de anotar el primer gol de la noche en el Cardiff City Stadium de la capital galesa hasta el minuto 66 y tras una serie de rebotes afortunados.

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Yirenkyi se avivó en el área tras un contragolpe por la banda y dos rebotes afortunados --uno de ellos en el poste lejano de la portería de Darlow-- y clavó el esférico en la red para lo que parecía el triunfo de los visitantes.

Pero un centro de Neco Williams al área y el remate de ‘palomita’ de Lewis Koumas en tiempo de compensación le dio el merecido empate a Gales para regalar una alegría a su afición que no verá este verano a su selección en la Copa del Mundo.

Los 'Black Stars' se encuentran en el Grupo L del Mundial 2026 junto a Panamá, Inglaterra y Croacia, un grupo más que complicado para las aspiraciones del combinado africano.

Fechas y horarios de los juegos de Ghana en el Mundial 2026

Ghana disputará sus tres encuentros del Grupo L en sedes oficiales de Estados Unidos y Canadá. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México y tiempo del Este.

Miércoles 17 de junio de 2026

Ghana vs. Panamá en Estadio Toronto a las 17:00 MX y 19:00 ET

Martes 23 de junio de 2026

Inglaterra vs. Ghana en Estadio Boston a las 14:00 MX y 16:00 ET

Sábado 27 de junio de 2026