Mundial 2026 ¿Cuál fue la mejor actuación de la Selección de Ghana en un Mundial FIFA? La selección africana ha tenido una presencia intermitente, pero relevante, en la Copa del Mundo.

Video Ghana revela a sus estrellas para el Mundial 2026

La Selección de Ghana ha tenido una presencia intermitente, pero relevante, en la Copa del Mundo, torneo en el que buscará volver a ser protagonista en la edición de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El conjunto africano no formó parte de los primeros Mundiales de 1930, 1934 y 1938, debido a que el país aún no contaba con selección nacional. Ghana comenzó a competir internacionalmente en 1950 bajo el nombre de Costa de Oro, previo a su independencia en 1957, y disputó sus primeras Eliminatorias rumbo al Mundial de Chile 1962.

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Para el Mundial 2026, las Estrellas Negras quedaron ubicadas en el Grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Panamá.

Su debut será el 17 de junio frente al combinado centroamericano en el BMO Field de Toronto. Posteriormente, Ghana enfrentará a Inglaterra el 23 de junio en el Gillette Stadium de Boston y cerrará la fase de grupos ante Croacia el 27 de junio en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

LA MEJOR ACTUACIÓN DE GHANA EN UNA COPA MUNDIAL DE LA FIFA

El mejor desempeño de la Selección de Ghana se dio en el Mundial de Sudáfrica 2010, disputado por primera vez en territorio africano. En aquella edición, el equipo alcanzó los cuartos de final, firmando la actuación más destacada de su historia e igualando los mejores registros del continente junto a Camerún 1990 y Senegal 2002.

Tras superar la fase de grupos, Ghana eliminó a Estados Unidos en octavos de final y quedó a un paso de las semifinales en el recordado duelo ante Uruguay, que se definió por penales. El desenlace dejó una de las escenas más emblemáticas de la historia de los Mundiales.

Ghana debutó en Copas del Mundo en Alemania 2006, volvió a participar en Brasil 2014 y Qatar 2022, y quedó fuera de Rusia 2018. De cara a 2026, el equipo africano intentará reeditar sus mejores momentos y consolidarse nuevamente en la élite del futbol internacional.