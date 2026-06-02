Estados Unidos 2026 Brenden Aaronson rompe concentración con EEUU, va a su boda y regresa Brenden Aaronson, mediocampista del Leeds United, tuvo un permiso especial para asistir a su propia boda de cara al Mundial 2026.

Video Jugador de Estados Unidos rompe concentración, se casa y regresa

Con el Mundial 2026 a punto de iniciar, las concentraciones de las 48 selecciones que participarán en el magno evento futbolístico ya se encuentran concentradas a menos de 10 días para la patada inicial.

Algunas selecciones nacionales debieron modificar sus inicios de concentración para comenzar a preparar la Copa del Mundo de la FIFA 2026 por lo que llegó a modificar planes personales de algunos seleccionados nacionales.

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Fue el caso de Brenden Aaronson, quien desde hace poco dos años planeó su boda, con la esperanza de ser considerado por la Selección de Estados Unidos, la programó a finales de mayo, pero la fecha de concentración fue modificada por Mauricio Pochettino.

De cuerdo con información de The Athletic, el mediocampista del Leeds United llegó tarde 90 minutos para el ensayo de su boda que se realizó el 30 de mayo cuando sabían que la concentración iniciaría el 1 de junio.

Sin embargo, Pochettino modificó el día de concentración para el 26 de mayo, por lo que la fecha de la boda de Brenden Aaronson quedó justo dentro del calendario de la Selección de Estados Unidos.

Mauricio Pochettino dio un permiso especial a Brenden Aaronson, quien rompió la concentración para acudir a su boda y volver con el equipo nacional a las 2:30 de la madrugada para preparar el Mundial 2026.

“Para mí fueron un par de días vertiginosos, pero también unos días increíbles que jamás olvidaré. Fue algo realmente especial. Estábamos un poco asustados.

“Dedicamos muchísimo tiempo y esfuerzo. O sea, (Milana, su pareja) le dedicó muchísimo tiempo, seamos honestos, le dedicó muchísimo tiempo a la boda, y fue realmente aterrador”, contó Breden Aaronson.

LA SELECCIÓN DE ESTADOS UNIDOS EN EL MUNDIAL 2026

El combinado estadounidense se encuentra concentrado en Irvine, California, para la preparación del equipo que participará en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 dentro de la actividad del Grupo D.