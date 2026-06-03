Mundial 2026 Mario Kart será clave en la Selección de España durante el Mundial 2026 El delantero Borja Iglesias reveló el secreto para 'aguantar' el Mundial más largo de la historia.

Video Borja Iglesias llevará el Mario Kart al Mundial 2026 y ya es viral

Borja Iglesias, delantero de la Selección de España, sorprendió al confesar lo que llevará en su maleta para el Mundial 2026, el torneo más largo de la historia con (38 días) tras el incremento de 32 a 48 selecciones.

“Me llevo mi set para hacer café de filtro, que lo aprovecho para compartir con los que les gusta; me llevo una cámara de fotos, y posiblemente, también, para compartir con el resto, el Mario Kart con la Nintendo”, mencionó el delantero mientras sonreía en rueda de prensa.

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Con 33 años, Borja Iglesias participará en su primera Copa del Mundo, incluso, podría anotar su primer gol con selección en la justa mundialista.

“Creo que es algo que, hasta que lo viva de verdad, el estar ahí, disfrutarlo en ese momento, no le daré la importancia que tiene.

“Mi primer recuerdo de un Mundial fue el de Corea-Japón 2002, el sufrimiento de la fase eliminatoria cuando nos quedamos fuera. Ese día me fui bastante enfadado y estuve el verano bastante jodido con eso”, recordó el delantero del Celta de Vigo que anotó 18 goles en 50 partidos en la última temporada.

Borja Iglesias debutó con la selección española en septiembre del 2022 y desde entonces solo ha disputado seis partidos: contra Suiza, Escocia, Bulgaria, Egipto y Georgia en dos ocasiones, pero no ha podido estrenarse como goleador.

España enfrentará a Irak este jueves en La Coruña antes de viajar a México para medirse a Perú en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla el próximo lunes 8 de junio.

Su debut en el Mundial 2026 será frente a Cabo Verde el 15 junio, y posteriormente se enfrentará a Arabia Saudita y Uruguay el 21 y 26 de junio, respectivamente.