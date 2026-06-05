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    Por qué le dicen La Roja a la Selección de España: origen e historia del apodo

    El mote del equipo español no tiene mucho de hacerse popular, apenas data del año de 2004.

    Por:David Espinosa
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    La selección de España clasificó a la Copa del Mundo para buscar su segundo campeonato mundial y con un apodo característico a nivel mundial, La Roja.

    Este sobrenombre del cuadro españa tiene apenas, poco más de 20 años de existencia, un mote que se ganó el gusto de los aficionados, quizá cansados del anterior, que para muchos aun gusta.

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    Cabe recordar que en años pasados y desde 1920, a España se le llamaba La Furia Española, que venía desde los Juegos Olímpicos de ese año.

    HISTORIA DEL MOTE DE LA SELECCIÓN DE ESPAÑA


    El apodo de la selección de España, La Roja, data de apenas el 2004, cuando se buscó tener una mayor identidad, mismo que se hizo más popular que el anterior se usaba.

    El encargado de posicionar ese mote fue Luis Aragonés (QEPD), quien fuera técnico del equipo nacional hace ya más de 20 años.

    "Me gustaría que la selección tuviera un nombre, una identidad. Igual que Brasil es la canarinha o Argentina la albiceleste, me gustaría que España fuera La Roja", señaló cuando fue presentado.

    Aragonés quiso que se tuviera un mayor peso al referirse a ellos y el apodo fue bien aceptado, sin importar que lo compartiera con la selección de Chile, que usa el mismo.

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