Por qué le dicen Vatreni a la Selección de Croacia: origen e historia del apodo
El mote del equipo croata viene gracias a una letra de su propio himno futbolístico creado en 1996.
La selección de Croacia, 'La Cenicienta', en las últimas Copas del Mundo de la FIFA cuenta con apodo característico a nivel mundial, Vatreni.
Este sobrenombre que se la da al país balcánico, tiene una historia curiosa que nace a raíz de la independencia que tuvieron al separarse de la extinta Yugoslavia en 1991.
El cuadro croata también cuenta con otro mote además del de Vatreni, que ese sí hace alusión a su bandera y por ende al uniforme con el que juegan, que es Kockasti (Ajedrezados).
Esto es gracias al patrón de cuadrados rojos y blancos que se asemeja al del ajedrez (negro y blanco), que porta el equipo europeo en sus escudos nacionales, escudos de armas y logo de su federación de futbol.
HISTORIA DEL MOTE DE LA SELECCIÓN DE CROACIA
El apodo de la selección de Croacia,Vatreni, viene a raíz de una letra compuesta en 1996 por el escritor croata Josip Prudeus.
Prudeus compuso un himno futbolístico de cara a la primera participación de Croacia en un torneo importante como lo fue la Eurocopa 1996 en Inglaterra, donde llegaron a Cuartos de Final.
El significado de Vatreni es 'fiero', que, para una mejor connotación se traduce a 'Los Ardientes', a raíz de buscar plasmar pasión dentro del campo de juego.