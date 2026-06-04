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    Por qué le dicen Vatreni a la Selección de Croacia: origen e historia del apodo

    El mote del equipo croata viene gracias a una letra de su propio himno futbolístico creado en 1996.

    Por:David Espinosa
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    La selección de Croacia, 'La Cenicienta', en las últimas Copas del Mundo de la FIFA cuenta con apodo característico a nivel mundial, Vatreni.

    Este sobrenombre que se la da al país balcánico, tiene una historia curiosa que nace a raíz de la independencia que tuvieron al separarse de la extinta Yugoslavia en 1991.

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    El cuadro croata también cuenta con otro mote además del de Vatreni, que ese sí hace alusión a su bandera y por ende al uniforme con el que juegan, que es Kockasti (Ajedrezados).

    Esto es gracias al patrón de cuadrados rojos y blancos que se asemeja al del ajedrez (negro y blanco), que porta el equipo europeo en sus escudos nacionales, escudos de armas y logo de su federación de futbol.

    HISTORIA DEL MOTE DE LA SELECCIÓN DE CROACIA


    El apodo de la selección de Croacia,Vatreni, viene a raíz de una letra compuesta en 1996 por el escritor croata Josip Prudeus.

    Prudeus compuso un himno futbolístico de cara a la primera participación de Croacia en un torneo importante como lo fue la Eurocopa 1996 en Inglaterra, donde llegaron a Cuartos de Final.

    El significado de Vatreni es 'fiero', que, para una mejor connotación se traduce a 'Los Ardientes', a raíz de buscar plasmar pasión dentro del campo de juego.

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