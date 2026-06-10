Mundial 2026 La mejor actuación de la Selección de Croacia en un Mundial FIFA El conjunto balcánico ha mantenido un nivel espectacular en sus participaciones en Copas del Mundo.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video Croacia da su lista de convocados para el Mundial 2026

Croacia firmará en el Mundial del 2026 su séptima aparición en la competencia de la FIFA y tiene una marca impresionante en la que en la mitad de las seis que lleva hasta el momento alcanzó las Semifinales.

Sin embargo, dio su mejor actuación de todas en Rusia 2018 en la que llegó la Final y solo cayó ante la Francia de Kylian Mbappé.

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En 1998, su debut en la competencia aunque antes participaba enmarcada en la bandera de Yugoslavia, justamente en Francia y en Qatar 2022 se alzó con sendos terceros sitios.

Y lo ocurrido en Rusia tiene tintes épicos de la mano de jugadores como Luka Modric, Mario Mandzukic, Rakitic y Perisic.

Fue ubicada en el Grupo D y tuvo una espectacular ronda con victorias sobre Nigeria (2-0), Argentina (3-0) e Islandia (2-1). En la ronda de los Octavos de Final igualó a un gol con Dinamarca y debió definir su pase en penales.

Ya en los Cuartos de Final enfrentó a la anfritriona Rusia y tras una nueva igualada (2-2) debió definir otra vez desde los 11 pasos y se coló a las Semifinales.

Ante Inglaterra se dio su tercer duelo consecutivo que alcanzó los 120 minutos y en tiempos extra logró llegar al partido por la disputa por el título.

Luego de tan extenuante camino, solo perdió un encuentro en todo el torneo y ese fue el de la Final ante Francia en el que los galos se impusieron 4-2.

En el Mundial del 2026 no hay que perder de vista a un grupo de jugadores y a una nación acostumbrados a alcanzar las últimas instancias sin importar lo escarpado del camino.