Bosnia y Herzegovina 2026 Por qué le dicen Zmajevi a la Selección de Bosnia y Herzegovina: origen e historia del apodo El mote de la Selección de los bosnios es Zmajevi, popularizado por los aficionados en el Mundial de 2014 como Dragones, símbolo de unidad en el Mundial de Brasil 2014.

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La Selección Nacional de Futbol de Bosnia y Herzegovina se conoce como Zmajevi, que se traduce como Dragones y ha sido un símbolo de unidad para los aficionados bosnios desde la fundación del equipo en 1992.

También se les llama Zlatni Ljiljani, que se traduce como Lirios Dorados o Lirios de Oro. Su tercer apodo es BH Reprezentacija, donde BH es abreviatura del nombre del país y Reprezentacija significa Selección o Representación Nacional.

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HISTORIA DEL MOTE DE LA SELECCIÓN DE BOSNIA Y HERZEGOVINA



La Selección de Bosnia y Herzegovina tiene tres motes diferentes. El más difundido tanto para medios como para su afición es Zmajevi, con el significado de Dragones.

El equipo nacional de Bosnia y Herzegovina se fundó en 1992, después de la disolución de Yugoslavia, desde entonces se adoptó Zmajevi como referencia a la unidad de su país a través del balompié.

El sobrenombre tomó más fuerza en la etapa del entrenador Safet Sušić y se eligió el dragón como homenaje al término Zmaj od Bosne, que se traduce como Dragón de Bosnia, cuya historia se remonta al Siglo XIX cuando el líder Husein Gradaščević luchó contra el Imperio Otomano. El dragón, además, representa la fuerza y poder de la Selección en la cancha.