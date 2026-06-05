Argentina 2026 Messi sigue con su recuperación de cara a la Copa del Mundo El astro argentino hace futbol con la Selección Albiceleste y sigue con su proceso para su debut mundialista.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Messi sigue con su recuperación de cara a la Copa del Mundo

Leo Messi sigue con su proceso de recuperación para encarar en la mejor forma la Copa del Mundo 2026, con la Selección de Argentina. El astro argentino hizo trabajos diferenciados para enfrentar a Argelia, el próximo martes 16 de junio.

El futbolista fue el último en abandonar el campo de entrenamiento, enfocado en una rutina de ejercicios diseñada para su puesta a punto. Messi afrontó una jornada intensa de exigencia técnica. En la primera parte de la práctica ejercicios de coordinación y cambios de ritmo.

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La sesión de entrenamiento también incluyó contacto con el balón, piques cortos y traslados con y sin el esférico.

El plan de trabajo de kinesiólogos estipula que las cargas de trabajo aumenten de manera paulatina durante los 12 días restantes antes del estreno oficial frente a Argelia.

Messi acumula 10 días de recuperación desde que sufrió una inflamación de isquiotibial izquierdo durante la goleada 6-4 del Inter Miami al Philadelphia Union de la MLS.