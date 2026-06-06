Mundial 2026 Leonardo Balerdi es baja de Argentina para el Mundial 2026 Lionel Scaloni, director técnico del conjunto campeón del mundo, tiene en puerta una fuerte decisión.

Video Argentina anuncia la baja de Balerdi para la disputa del Mundial

Leonardo Balerdi, defensa de la Selección de Argentina, causará baja con el conjunto albiceleste para la disputa de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La Asociación del Futbol Argentino dio a conocer la gravedad de la lesión de Balerdi quien se lastimó en un entrenamiento en Texas de cara a la disputa del magno certamen veraniego.

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“El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo. ¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco!“, se leyó en un mensaje de la AFA.

Balerdi, jugador del Olympique Marsella, será sustituido por alguno de los elementos de la lista de 55 jugadores anunciada por el director técnico Lionel Scaloni como prelista para la Copa del Mundo.