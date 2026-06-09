Mundial 2026 Guido Rodríguez apunta al Mundial 2026 con Argentina El ex jugador del América es uno de los candidatos para tomar el lugar de Leonardo Balerdi en Argentina.

Video Guido Rodríguez podría jugar el Mundial 2026 con Argentina

La lesión de Leonardo Balerdi abrió una vacante de última hora en la Selección Argentina de cara a la Copa del Mundo del a FIFA 2026 y uno de los nombres que más fuerza ha tomado para ocupar ese lugar es el de Guido Rodríguez, exjugador del América y campeón del mundo en Qatar 2022.

De acuerdo con diversos reportes de la prensa argentina, Lionel Scaloni analiza varias alternativas para sustituir al defensor del Olympique de Marsella, quien quedó descartado por una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha. Entre las opciones aparecen Emiliano Buendía, Máximo Perrone y Guido Rodríguez, aunque este último sería uno de los favoritos por su experiencia internacional.

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El mediocampista actualmente milita en el Valencia, pero es ampliamente recordado en México por su exitoso paso con el América antes de migrar al futbol europeo.

Además, Rodríguez conoce perfectamente el entorno de la Albiceleste ya que formó parte del plantel que conquistó la Copa América 2021 y el Mundial de Qatar 2022, por lo que su experiencia en torneos de máxima exigencia podría ser determinante para que Scaloni le otorgue el último boleto disponible rumbo a la justa mundialista.