Mundial 2026 Fans de Argentina que se quedaron sin visa, recibieron televisiones gratis Una empresa en Argentina lanzó una promoción para los fans a los que les negaron la visa.

Por: Pedro A. Gálvez Síguenos en Google

Video Fans de Argentina con visa denegada, recibirán televisiones gratis

La empresa Noblex de Argentina ha transformado la decepción de los aficionados que se quedaron sin visa para ir al Mundial 2026, en una oportunidad de marketing. Regalaron televisiones de 32 pulgadas a quienes fueron rechazados para viajar a Estados Unidos o Canadá.

La marca, conocida por sus productos electrónicos, anunció la promoción llamada ‘ Televisados’ para quienes se presentaran con sus documentos de la visa denegada, además de un documento nacional de identidad argentina y un pasaporte válido. Así podrán disfrutar del debut de la Selección de Argentina, que será el próximo martes 16 de junio frente a Argelia y del resto de los partidos.

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¿QUIÉNES RECIBIERON TELEVISIONES GRATIS EN ARGENTINA?

De acuerdo con información de Reuters, la promoción aplicaba únicamente para las primeras 100 personas que cumplieran con los requisitos, pero una vez acabado el stock, las próximas 50 recibirían un cupón del 35% de descuento.

La oportunidad única que vivieron los fans argentinos, fue el miércoles 10 de junio en un horario de 12:00 a 14:00 y se daba por orden de llegada. Eso sí, la promoción solo podía aplicar para quienes fueron rechazados, es decir, no se permitía que apoderados o familiares reclamaran el premio.

La denegación de visa podía ser de turista, trabajo, estudiante y cualquier otra categoría, pero las fechas debían ser de entre el 1 de enero y el 10 de junio del 2026.

El Mundial 2026 no solo será la oportunidad del bicampeonato para la Albiceleste, sino que será el último con Lionel Messi, por lo que los aficionados no querrán perderse ni uno de los encuentros.