Dibu Martínez critica entrega de Argentina ante Mauritania de cara al Mundial 2026
El portero titular de La Albiceleste soltó fuertes declaraciones tras el partido en La Bombonera.
Emiliano ‘Dibu’ Martínez, portero titular de la Selección de Argentina, soltó una ‘bombita’ al final de la trabajosa victoria de la Albiceleste en el amistoso ante Mauritania celebrado en La Bombonera de Buenos Aires.
El Dibu fue autocrítico y señaló la falta de entrega por parte de todo el plantel que buscará refrendar su título como campeones del mundo este verano.
"Bastante flojo, la verdad. Para mí fue uno de los partidos que peor jugamos. Faltó mucha intensidad, faltó juego, faltó velocidad, es algo que hay que analizar y cada vez que nos pongamos la camiseta de la Selección hacerlo un poco mejor.
"Obviamente, trato de aparecer cuando me toca, nos llegaron demasiado, se ganó, tampoco conocíamos mucho al rival, pero hay que tener un poquito más de corazón.
"No, faltó intensidad, no faltó juego, faltó un poco de solidez defensiva, de más convicción a la hora de defender", comentó para medios argentinos.
DIBU MARTÍNEZ CREE QUE ARGENTINA NO HABRÍA GANADO LA FINALISSIMA
Emiliano Martínez terminó su dura autocrítica con una contundente respuesta a la pregunta de si esta Selección Argentina la habría ganado a España en la Finalissima.
" Menos mal, si jugábamos así perdíamos", sentenció el arquero antes de partir rumbo al autobús de La Albiceleste.
El próximo martes 31 de marzo, Argentina vuelve a tener actividad en Buenos Aires ante Zambia, otro rival de poca exigencia, pero que sirve lo suficiente para afinar detalles de cara a la Copa del Mundo 2026.