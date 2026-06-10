Mundial 2026 Alemania: Mejor actuación de Die Mannschaft en Mundiales La Mannschaft es una de las más ganadoras en la historia de la Copa del Mundo.

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La selección de Alemania, dirigida por Julian Nagelsmann, ya sabe que estará en el Grupo F del Mundial 2026 junto a Costa de Marfil, Ecuador y Curazao.

Los teutones consiguieron su boleto al Mundial 2026 dal clasificarse de forma directa en la Eliminatorias de la UEFA rumbo a esta Copa Mundial 2026.

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Alemania jugará su Copa del Mundo número 21 en su historia, donde buscará repetir su mejor actuación y así empatar a Brasil en títulos de la Copa FIFA.

Desde su debut en Italia 1934 y hasta su último título en Brasil 2014, los alemanes siempre terminaron dentro del Top 10 en este torneo, pero las últimas dos ediciones ni pasó de Fase de Grupos.

LA MEJOR ACTUACIÓN DE ALEMANIA EN UNA COPA MUNDIAL DE LA FIFA



Su mejor actuación de la selección teutona se dio en Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014, en donde fue campeón de esas cuatro ediciones de la Copa del Mundo.

En Suiza 1954 derrotó en la Final 3-2 a Hungría en el partido denominado como 'Milagro de Berna', al reponerse de dos goles en menos de 10 minutos para remontar y conseguir su primer título.

En Alemania 1974, en casa, ganaron 2-1 a Países Bajos, una vez más con remontada incluida, al darle la vuelta al marcador con goles de Paul Breitner y Gerd Müller.

En Italia 1990 y Brasil 2014 vencieron a Argentina en la Final. En 1990 con polémico penal convertido por Andreas Brehme y en 2014 con gol de Mario Götze en tiempos extra, el primero ante Maradona y el segundo contra Messi.