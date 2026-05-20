Mundial 2026 Oficial: los equipos hospedados en New York/New Jersey para el Mundial 2026 La sede de la Final de la Copa Mundial de la FIFA 26 es también la sede más solicitada para campamentos de diversos equipos.

Video Oficial: los equipos que se hospedarán en New Jersey en busca de Final del Mundial

La sede New York/New Jersey será en donde se juegue la Final de la Copa Mundial de la FIFA 26 y, también, es la sede más solicitada por equipos para hacer su campamento base para el magno certamen internacional.

En la FIFA se hizo oficial que cuatro equipos ocuparán sus campamentos base en el estado de Nueva Jersey, donde también se encuentra el Estadio NY/NJ que verá la Gran Final.

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Brasil, Marruecos, Senegal y Haití son los equipos que tendrán su campamento en la región cercana al Río Hudson.

El 'Scratch' hará base en el Columbia Park, mientras que Marruecos estará en The Pingry School.